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Источник: Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус, игрока заменят в заявке на Евро-2020

11:25
Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 23-летнего футболиста заменят в заявке национальной команды на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус и был изолирован от остальной делегации сборной России.

12 июня в Санкт-Петербурге сборная России встретится с Бельгией в стартовой игре на чемпионате Европы. Начало матча — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/vtoroj-test-mostovogo-na-koronavirus-dal-polozhitel-ny-j-rezul-tat-igrok-propustit-evro-2020/

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Иван Торопцев все материалы автора
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