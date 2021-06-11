Источник: Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус, игрока заменят в заявке на Евро-2020

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 23-летнего футболиста заменят в заявке национальной команды на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус и был изолирован от остальной делегации сборной России.

12 июня в Санкт-Петербурге сборная России встретится с Бельгией в стартовой игре на чемпионате Европы. Начало матча — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).