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Кудряшов занимается индивидуально перед игрой с Бельгией, Евгеньев еще не приехал

12:02
Защитник Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе. Фото «СЭ» Защитник Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе. Фото «СЭ»
Защитник Федор Кудряшов занимается по индивидуальной программе. Фото «СЭ»
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Накануне матча 1-го тура группового турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии сборная России провела в Санкт-Петербурге открытую тренировку.

На ней отсутствовал полузащитник Андрей Мостовой. Он сдал положительный тест на коронавирус и был исключен из заявки команды. Заменивший его защитник Роман Евгеньев пока не прибыл в расположение команды.

Защитник Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе. Напомним, он получил повреждение перед началом последнего товарищеского матча сборной против Болгарии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)

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