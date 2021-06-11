Кудряшов занимается индивидуально перед игрой с Бельгией, Евгеньев еще не приехал

Накануне матча 1-го тура группового турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии сборная России провела в Санкт-Петербурге открытую тренировку.

На ней отсутствовал полузащитник Андрей Мостовой. Он сдал положительный тест на коронавирус и был исключен из заявки команды. Заменивший его защитник Роман Евгеньев пока не прибыл в расположение команды.

Защитник Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе. Напомним, он получил повреждение перед началом последнего товарищеского матча сборной против Болгарии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)