Кудряшов занимается индивидуально перед игрой с Бельгией, Евгеньев еще не приехал
12:02
Накануне матча 1-го тура группового турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии сборная России провела в Санкт-Петербурге открытую тренировку.
На ней отсутствовал полузащитник Андрей Мостовой. Он сдал положительный тест на коронавирус и был исключен из заявки команды. Заменивший его защитник Роман Евгеньев пока не прибыл в расположение команды.
Защитник Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе. Напомним, он получил повреждение перед началом последнего товарищеского матча сборной против Болгарии.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Гоша Чернов)
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