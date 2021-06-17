Манчини считает заслуженной крупную победу наш Швейцарией
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал заслуженной победу над Швейцарией (3:0) на Евро-2020. Итальянская команда выиграл второй матч подряд.
«Мы обыграли сильную команду, это заслуженная победа. У нас было много моментов. Было непросто выиграть второй матч за пять дней», — цитирует пресс-служба команды Манчини.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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