Лучшим игроком матча Евро-2020 Италия — Швейцария признан полузащитник итальянцев Мануэль Локателли, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист сделал дубль в этой игре. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.