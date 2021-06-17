Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария

00:10
Мануэль Локателли. Фото AFP
Мануэль Локателли. Фото AFP
Теги:

Лучшим игроком матча Евро-2020 Италия — Швейцария признан полузащитник итальянцев Мануэль Локателли, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист сделал дубль в этой игре. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29211
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Как разбогатеть разным знакам зодиака: советы астрологов
Избивший битой девушку до полусмерти бойфренд-тиран получил 6 лет
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи