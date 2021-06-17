Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Италия — Швейцария признан полузащитник итальянцев Мануэль Локателли, сообщает официальный сайт УЕФА.
Футболист сделал дубль в этой игре. Третий мяч в активе Чиро Иммобиле.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
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