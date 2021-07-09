Манчини поздравил Берреттини с выходом в финал Уимблдона
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил итальянского теннисиста Маттео Берреттини с выходом в финал Уимблдона.
«Поздравляю Маттео Берреттини, — написал Манчини в Twitter. — В воскресенье всем сердцем на Уимблдоне и «Уэмбли».
Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ??? pic.twitter.com/PmteOQAccn— Roberto Mancini (@robymancio) July 9, 2021
В полуфинале итальянец обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4). В финале он сыграет против победителя пары Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).
Мужской финал Уимблдона состоится 11 июля. В этот же день в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сборная Италии сыграет с Англией в финале Евро-2020.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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