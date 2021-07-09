Кудряшов поблагодарил Черчесова за работу со сборной России
Защитник сборной России Федор Кудряшов поблагодарил бывшего главного тренера команды Станислава Черчесова. Специалист покинул свой пост после вылета с Евро-2020. Контракт был расторгнут по согласию сторон.
«Огромная Вам благодарность! — написал Кудряшов в Instagram. — За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей».
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 финала Россия по пенальти проиграла Хорватии.
В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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