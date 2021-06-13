Малиновский рассказал о плане сборной Украины на матч с Голландией
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о плане команды на игру первого тура группового турнира Евро-2020 против Голландии.
«Мы сделаем все, чтобы набрать очки в этой игре. Мы хорошо готовились. Голландия — тяжелый соперник, но наша команда готова к этому матчу. Голландцы играют на своем поле и будут давить с первых минут, нам нужно сохранять концентрацию, играть компактно и грамотно действовать в обороне. Важно не пропустить в первые 20 минут, потом у нас будет шанс начать играть в свой футбол. Играть с голландцами в открытую — не лучшая идея. У нас есть некоторые заготовки, посмотрим, как они сработают в матче», — цитирует официальный сайт УЕФА Малиновского.
Матч Голландия — Украина состоится сегодня, 13 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024441--netherlands-vs-ukraine/
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