Англия — Хорватия: прогноз Канчельскиса на матч Евро-2020 13 июня
Экс-игрок сборной СССР и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Евро-2020 по футболу между сборными Англии и Хорватии.
Встреча пройдет 13 июня в Лондоне, начало — в 16.00 (мск).
«Англичане были четвертыми на чемпионате мира. Серьезная, молодая и играющая команда. Финал этого турнира будет в Лондоне, поэтому, думаю, они очень хотят туда попасть. Первая игра дома, поэтому, думаю, англичане — фавориты. Игра будет результативной, потому что и у хорват, и у англичан очень хорошая атака. Мне кажется, что чемпионат Европы в целом будет результативным», — сказал Канчельскис «СЭ».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии также сыграет в своей группе с Чехией и Шотландией.
(Екатерина Звенигородская)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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