Экс-игрок сборной СССР и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Евро-2020 по футболу между сборными Англии и Хорватии.

Встреча пройдет 13 июня в Лондоне, начало — в 16.00 (мск).

«Англичане были четвертыми на чемпионате мира. Серьезная, молодая и играющая команда. Финал этого турнира будет в Лондоне, поэтому, думаю, они очень хотят туда попасть. Первая игра дома, поэтому, думаю, англичане — фавориты. Игра будет результативной, потому что и у хорват, и у англичан очень хорошая атака. Мне кажется, что чемпионат Европы в целом будет результативным», — сказал Канчельскис «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии также сыграет в своей группе с Чехией и Шотландией.

(Екатерина Звенигородская)