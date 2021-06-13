Голландия — Украина: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 13 июня
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группы C Голландия — Украина на чемпионате Европы-2020 по футболу.
Встреча пройдет 13 июня в Амстердаме, начало — в 22.00 (мск).
«Команда Голландии соткана из серьезных мастеров и представителей больших клубов. Украинская команда испокон веков проповедует хорошую физическую готовность, тактическую выучку и страстное желание не уступить сопернику», — сказал Игнатьев «СЭ».
Игнатьев считает главным достоинством команды Украины коллективную реализацию идей, которые привносит их тренер Андрей Шевченко.
«Я бы не сказал, что украинские футболисты превосходят голландцев в уровне индивидуального мастерства, но в их составе есть Малиновский и Зинченко, которые хорошо себя позиционирует в большом европейском футболе. Понятно, что они будут бороться, но мастерство отдельно взятых игроков и в целом команды Голландии, думаю, принесет им успех, но матч будет нелегким. Если бы я делал ставки, поставил бы на ничью, но шансов у Голландии больше», — добавил Игнатьев.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины играет также в одной группе с Австрией и Северной Македонией.
(Екатерина Звенигородская)
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