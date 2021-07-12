Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал слова нападающего Артема Дзюбы о Роберто Манчини: «он вообще не тренер».

В воскресенье, 11 июля, итальянский специалист привел сборную своей страны к победе на Евро-2020.

«Артем Дзюба обладает уникальной способностью — он не только умеет «грамотно» оценивать профессиональные качества специалистов, но и «хорошо» разбирается в людях», — сказал Малафеев «СЭ».

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).