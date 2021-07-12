Вячеслав Малафеев назвал Доннарумму достойной заменой Буффону

Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти 3:2).

«Для меня загадка, почему сборная Англии после забитого гола на третьей минуте, играя на своем поле и при своих болельщиках, не нанесла ни одного удара в створ ворот итальянцев в оставшееся время, — сказал Малафеев «СЭ». — Максимум, что они могли себе позволить, так это несколько забегов в контратаку, которые своих плодов по итогу не принесли».

Малафеев считает, что итальянцы сыграли тактически грамотно.

«По итогам первого тайма тяжело было представить, за счет чего итальянцы смогут вытянуть эту игру. Англичане очень плотно и уверенно играли в обороне. Мне понравился грамотный тактический ход Манчини и правильные замены, которые ускорили и усилили атакующие действия итальянцев.



Дальше начался осторожный футбол со стороны обеих команд, который и привел нас к серии пенальти, где Доннарумма доказал, что на сегодняшний день он заслужено является первым номером в сборной Италии, после длительной и запоминающейся карьеры Буффона в национальной сборной», — добавил Малафеев.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).