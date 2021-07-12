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Сборная Италии прибыла на встречу с премьер-министром Драги

20:23
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Сборная Италии прибыла в Палаццо Киджи — официальную резиденцию премьер-министра страны. Как сообщает официальный Twitter сборной, команда встретится с Марио Драги, занимающим должность премьера.

Ранее «скуадра адзурра» уже встретилась с президентом Италии Серджо Маттареллой. Сборная Италии одержала победу на Евро-2020. В финале итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, пенальти — 3:2).

Италия выиграла турнир во второй раз в своей истории. Первая победа была одержана в 1968 году.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года