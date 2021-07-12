Сборная Италии прибыла на встречу с премьер-министром Драги
20:23
Сборная Италии прибыла в Палаццо Киджи — официальную резиденцию премьер-министра страны. Как сообщает официальный Twitter сборной, команда встретится с Марио Драги, занимающим должность премьера.
The Azzurri are at the Chigi Palace, where they're meeting Italy Prime Minister Mario Draghi ??#Azzurri ? #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/AaqWULkpbE— Italy ???????? (@azzurri) July 12, 2021
Ранее «скуадра адзурра» уже встретилась с президентом Италии Серджо Маттареллой. Сборная Италии одержала победу на Евро-2020. В финале итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, пенальти — 3:2).
Италия выиграла турнир во второй раз в своей истории. Первая победа была одержана в 1968 году.
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