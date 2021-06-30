Луис Энрике рассказал о тактике сборной Испании в матче со Швейцарией на Евро-2020
21:52
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.
«Я готов к таким матчам, как с Хорватией, но не уверен, что-то же скажут болельщики или моя семья. Мы не собираемся играть от обороны и забрасывать мяч вперед, даже если порой будут такие сумасшедшие матчи. Мы защищаемся только для того, чтобы отобрать мяч и играть в футбол», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч четвертьфинала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/prematch/preview/
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