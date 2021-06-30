Луис Энрике рассказал о тактике сборной Испании в матче со Швейцарией на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Я готов к таким матчам, как с Хорватией, но не уверен, что-то же скажут болельщики или моя семья. Мы не собираемся играть от обороны и забрасывать мяч вперед, даже если порой будут такие сумасшедшие матчи. Мы защищаемся только для того, чтобы отобрать мяч и играть в футбол», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч четвертьфинала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.