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Избитый украинцами российский фанат считает, что его обидчики были неадекватны

21:45
Фанаты сборной Украины. Фото AFP
Фанаты сборной Украины. Фото AFP
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Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили украинские фанаты во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2 — доп. вр.), рассказал «СЭ» о нападавших.

— Люди, которые с тебя вырвали футболку, были пьяны?

— Все там пили: пиво, водку...

— Но чувствовалось, что они были неадекватны?

— Похоже на это было. Но большинство людей нас поддерживали. Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, всё хорошо. Однако жалко, что всё так случилось.

— Не собираетесь подавать в полицию на этих людей?

— Я не знаю. Все случилось так быстро...

— Была выложена фотография, где вы держитесь за подбородок. Был удар?

— Да, меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками, — сказал Смоленский.

29 июня во время матча чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина на стадионе «Хампдэн Парк» в Глазго на трибуне началась драка между украинскими фанатами и болельщиком в футболке российской национальной команды и с флагом РФ. Видео драки можно посмотреть здесь.

Полностью интервью с Денисом Смоленским читайте на сайте «СЭ»

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля