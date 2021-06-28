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Луис Энрике о матче с Хорватией: «Мы увидим битву за контроль над ситуацией»

05:57
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Для такой команды как наша центр поля очень важен. Если мы не выполняем предписанную работу в средней линии, то мы — уже не мы. Но в этом случае речь не только про нас, то же можно сказать и про Хорватию. Мы увидим битву за контроль над ситуацией. Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер — тот же. Мы друг друга знаем наизусть», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания пройдет 28 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.

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