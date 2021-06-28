Де Хеа досрочно покинул тренировку сборной Испании перед матчем 1/8 финала Евро против Хорватии

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа покинул тренировку команды перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии раньше времени, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Позднее станет известно, есть ли в этом случае у испанцев причины для беспокойства», — говорится в сообщении.

Де Хеа не провел ни одного матча на этом турнире. Во всех трех встречах в воротах Испании играл Унаи Симон.

Матч Хорватия — Испания пройдет 28 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 мск.