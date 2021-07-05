Луис Энрике — о матче Италия — Испания: «У обеих команд будут моменты»
21:36
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о матче против Италии в полуфинале Евро.
«Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игркоов, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспекта, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/
Опрос
проголосовало: 7595Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю