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Луис Энрике — о матче Италия — Испания: «У обеих команд будут моменты»

21:36
Луис Энрике. Фото AFP
Луис Энрике. Фото AFP
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о матче против Италии в полуфинале Евро.

«Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игркоов, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспекта, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024489--italy-vs-spain/

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