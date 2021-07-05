Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о матче против Италии в полуфинале Евро.

«Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У Италии много классных игркоов, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспекта, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.