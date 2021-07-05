Манчини надеется, что сборная Италии выйдет в финал Евро-2020
20:24
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Евро против Испании.
«Это будет сложная игра. Испания отличается от Бельгии, но мы все равно столкнемся со множеством трудностей. В последние несколько лет сборная Испании была выдающейся командой, у них много молодежи и отличный тренер.
Надеюсь, хоть раз журналисты окажутся правы, и мы выйдем в финал. Будет нелегко, нам нужно показать отличное выступление. Испания — топ-команда, будет непросто», — приводит слова Манчини Football Italia.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mancini-italy-are-not-in-the-final-yet/
Опрос
проголосовало: 7500Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Италия или Испания?
Читайте также
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
«Локомотив» был самой старой командой лиги, а теперь будет одной из самых молодых». Большое интервью Марко Николича
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю