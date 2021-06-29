Льорис поддержал Мбаппе: «Мы выигрываем и проигрываем вместе»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис поддержал нападающего Килиана Мбаппе после поражения от Швейцарии (3:3, 4:5 — по пенальти) в 1/8 финала Евро-2020. Форвард не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти.

«Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы все ответственны за вылет с Евро. Это больно. Вся наша команда вместе сражалась с соперником, но мы не можем искать себе оправдания. При этом, нужно отметить швейцарцев, они были очень хороши», — приводит Goal со ссылкой на beIN Sports слова Льориса.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).