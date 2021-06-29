Дешам считает, что никого нельзя винить за поражение Франции от Швейцарии на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020 признался, что нападающий Кильян Мбаппе сам взял на себя ответственность за решающий пенальти.

«Мы выполнили все, что было нужно для того, чтобы повести со счетом 3:1, а вот затем проявили слабость, что для нас нетипично. Проигрывать же в серии пенальти всегда больно. Килиан Мбаппе безумно опечален. Как и все остальные. Но винить некого — ответственность за пятый пенальти он брал на себя сам», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).