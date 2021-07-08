Лаудруп считает пенальти в ворота Дании в матче с Англией несправедливым

Бывший полузащитник сборной Дании Бриан Лаудруп заявил, что арбитр Дэнни Маккелли допустил ошибку, назначив пенальти в ворота датчан в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии (1:2 доп.вр.).

«Для меня очевидно, что никто не коснулся Стерлинга, так что пенальти — большая ошибка. Даже несмотря на это, Стерлинг — один из лучших игроков сборной Англии. Они вместе с Кейном постоянно создавали проблемы для обороны нашей команды. У Рахима очень быстрые ноги, возможно, это и обмануло некоторых, в том числе и ВАР», — приводит Ekstrabladet слова Лаудрупа.

В конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан был назначен 11-метровый за фол на форварде англичан Рахиме Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Каспер Шмейхель отбил удар Харри Кейна с пенальти, но англичанин смог отправить мяч в сетку на добивании.