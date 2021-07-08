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Лаудруп считает пенальти в ворота Дании в матче с Англией несправедливым

10:27
Англия — Дания. Харри Кейн добивает мяч в ворота сборной Дании после незабитого пенальти. Фото AFP
Англия — Дания. Харри Кейн добивает мяч в ворота сборной Дании после незабитого пенальти. Фото AFP
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Бывший полузащитник сборной Дании Бриан Лаудруп заявил, что арбитр Дэнни Маккелли допустил ошибку, назначив пенальти в ворота датчан в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии (1:2 доп.вр.).

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Рахим Стерлинг падает в&nbsp;штрафной датчан.Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

«Для меня очевидно, что никто не коснулся Стерлинга, так что пенальти — большая ошибка. Даже несмотря на это, Стерлинг — один из лучших игроков сборной Англии. Они вместе с Кейном постоянно создавали проблемы для обороны нашей команды. У Рахима очень быстрые ноги, возможно, это и обмануло некоторых, в том числе и ВАР», — приводит Ekstrabladet слова Лаудрупа.

В конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан был назначен 11-метровый за фол на форварде англичан Рахиме Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры. Каспер Шмейхель отбил удар Харри Кейна с пенальти, но англичанин смог отправить мяч в сетку на добивании.

Дополнительная информация:

https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/landsholdsfodbold/laudrup-uenig-slet-ikke-straffe/8688897

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Иван Торопцев все материалы автора

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