Шмейхелю мешали лазерной указкой во время пенальти Кейна. Видео
Английские фанаты во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании (2:1 д.в.) мешали датскому вратарю Касперу Шмейхелю лазерной указкой. В частности, это произошло во время пенальти, назначенного в дополнительное время.
Несмотря на попадание лазером прямо в лицо, Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным.
Напомним, что Шмейхель назвал сам пенальти большой ошибкой. Он был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a— Swansea Beat ?? (@swanseabeat) July 7, 2021
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