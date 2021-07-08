Шмейхелю мешали лазерной указкой во время пенальти Кейна. Видео

Английские фанаты во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании (2:1 д.в.) мешали датскому вратарю Касперу Шмейхелю лазерной указкой. В частности, это произошло во время пенальти, назначенного в дополнительное время.

Несмотря на попадание лазером прямо в лицо, Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Харри Кейна, однако с добивания пропустил мяч, который оказался для Англии победным.

Напомним, что Шмейхель назвал сам пенальти большой ошибкой. Он был назначен в конце первой дополнительной пятнадцатиминутки в ворота датчан за фол на Стерлинге. Момент с падением игрока англичан вызвал споры.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».