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Кураньи дал прогнозы на полуфинал и финал Евро-2020

18:30
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Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о решающих матчах Евро-2020.

— На чьей стороне сейчас твои симпатии на Евро?

— На стороне Италии. Команда отлично играет, а с главным тренером мы познакомились в Дубае, так что за него переживаю персонально. Играли там с Манчини в футбол. Могу сказать, что для своих лет он в шикарной форме, очень здорово выглядел на поле.

— Твой прогноз на остаток Евро?

— Думаю, из второй пары в финал выйдет Англия. А в финале, где будет довольно закрытая и осторожная игра, верх возьмут итальянцы. Пусть будет счет 1:0.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне. Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором 7 июля на «Уэмбли» встретятся команды Англии и Дании.

Полностью интервью с Кевином Кураньи читайте на сайте «СЭ»

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