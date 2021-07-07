Кураньи высказался о возможном назначении Тедеско на пост главного тренера сборной

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи высказался о кандидатуре Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.

— В качестве преемника Черчесова одним из кандидатов называют Доменико Тедеско. На твой взгляд, хороший вариант, если РФС решит расстаться с Черчесовым?

— Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что покинет пост главного тренера «Спартака» в конце сезона в связи с окончанием контракта.

Красно-белые заняли заняли второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах, и получили право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

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