Санчеш заявил о желании повторить успех Португалии 2016 года на Евро-2020

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш рассказал о желании повторить успех команды на Евро-2020.

«Мы играем дома, но никто не будет расслабляться из-за этого. Наоборот, мы будем более собраны, плюс у нас будет больше поддержки. В 2016 году у нас была качественная команда, нынешний состав может сравниться с ней по силе. Я надеюсь, что мы дойдем до финала и решим, кто будет смеяться последним», — приводит официальный сайт УЕФА слова Санчеша.

Португалия вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Бельгией. Матч состоится 27 июня, начало — в 22.00 (мск). Португальцы являются действующими чемпионами Европы, команда выиграла турнир в 2016 году.