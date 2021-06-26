Санчеш заявил о желании повторить успех Португалии 2016 года на Евро-2020
Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш рассказал о желании повторить успех команды на Евро-2020.
«Мы играем дома, но никто не будет расслабляться из-за этого. Наоборот, мы будем более собраны, плюс у нас будет больше поддержки. В 2016 году у нас была качественная команда, нынешний состав может сравниться с ней по силе. Я надеюсь, что мы дойдем до финала и решим, кто будет смеяться последним», — приводит официальный сайт УЕФА слова Санчеша.
Португалия вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Бельгией. Матч состоится 27 июня, начало — в 22.00 (мск). Португальцы являются действующими чемпионами Европы, команда выиграла турнир в 2016 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024479--belgium-vs-portugal/
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