Крал — о победе Чехии над Нидерландами: «Невероятный вечер»
06:18
Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал в своем Instagram прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Нидерландов.
«Невероятный вечер! Четвертьфинал», — написал футболист.
Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0. Крал принял участие в этом матче. Он вышел на замену в концовке второго тайма.
В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).
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