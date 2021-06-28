Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал в своем Instagram прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Нидерландов.

«Невероятный вечер! Четвертьфинал», — написал футболист.

Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0. Крал принял участие в этом матче. Он вышел на замену в концовке второго тайма.

В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).