Коке рассказал о настрое сборной Испании к матчу с Хорватией

Полузащитник сборной Испании Коке рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии.

«Эйфории из-за последней победы в команде нет. Мы продолжает с тем же спокойствием, которое оставалось с нами со старта турнира. Было бы лучше выиграть группу, но это никак не скажется на настрое к матчу с Хорватией.



В каждой команде есть свои требования к игрокам. Мы должны придерживаться своей линии и дальше. Минимизировать число ошибок и развить до максимума свои сильные стороны», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 19.00 (мск).