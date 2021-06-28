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Коке рассказал о настрое сборной Испании к матчу с Хорватией

06:05
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Полузащитник сборной Испании Коке рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Хорватии.

«Эйфории из-за последней победы в команде нет. Мы продолжает с тем же спокойствием, которое оставалось с нами со старта турнира. Было бы лучше выиграть группу, но это никак не скажется на настрое к матчу с Хорватией.

В каждой команде есть свои требования к игрокам. Мы должны придерживаться своей линии и дальше. Минимизировать число ошибок и развить до максимума свои сильные стороны», — цитирует Коке пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится сегодня, 28 июня, на стадионе «Паркен» в Дании. Начало игры — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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