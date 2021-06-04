Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча национальной сборной против команды Болгарии.

«С Польшой сыграли неплохо. Смотрелись точно не хуже соперника, даже лучше. Видно было, что команда была после тяжелых физических нагрузок. Теперь речь идет уже о конкретной подготовке к сборной Бельгии. Ожидаю, в первую очередь, более качественной игры от нашей сборной. Не хочу, чтобы матч вылился в борьбу по всему полю. Во-вторых, хочется увидеть больше созидания, должна быть мысль в каждом действии», — заявил Колосков «СЭ».

Колосков считает, что нужно играть более гармонично, не так, чтобы атаковали только нападающие, а оборонялось исключительно защитники.

«Завтра нужно выходить именно тем составом, которым планируем играть с Бельгией. Всем известен потенциал наших ребят. Мы тоже их хорошо изучили, нужно выходить и удивлять соперника на футбольном поле», — добавил Колосков.

Контрольный матч перед Евро-2020 Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Антон Иванов)