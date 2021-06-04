Главный тренер сборной Болгарии рассказал, за счет чего рассчитывает победить Россию

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров поделился ожиданиями от матча против России.

«У нас очень хороший коллектив, хотя у нас нет «звезд» в составе, но зато мы имеем слаженную команду. Может быть, завтра добьемся победы за счет слаженности. Мы видим качественный состав у соперника. Наша тактика состоит в том, чтобы принять все вызовы от команды России.

Хочу также поблагодарить Россию за хорошие условия, которые нам предоставили. Я желаю им успеха на чемпионате Европы", — цитирует Петрова ТАСС.

Контрольный матч перед Евро-2020 Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).