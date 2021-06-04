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Самедов считает, что победа над Болгарией придаст уверенности сборной перед Евро

19:18
Александр Самедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Болгарией.

«Нельзя говорить, что этот матч ничего не значит. Это последняя игра перед крупным турниром. Надо наиграть последние связки, какие-то моменты. После него уже все, только в бой! Состав, который будет завтра, это тот состав, который будет на Евро. Может быть, за исключением пары позиций. Важен ли результат? Думаю, что да. Победить перед чемпионатом Европы — приятный моментик, он придаст определенную уверенность», — сказал Самедов «СЭ».

Также Самедов отреагировал на выбор Антона Шунина в качестве основного вратаря команды.

«Его выбрал главный тренер. Антон давно наигрывался. Я думаю, тренерский штаб дал понять, что он основной вратарь. Сегодня это подтвердилось», — добавил Самедов.

Контрольный матч перед Евро-2020 Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры