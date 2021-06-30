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Партнеры РФС выразили недовольство Черчесовым

10:53
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», партнеры Российского футбольного союза в разговорах с руководством организации выражают недовольство главным тренером сборной.

В частности, им не понравились высказывания Станислава Черчесова после матча с Данией. Они считают, что это негативно сказывается на имидже организации и, следовательно, на них. Это может отразиться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС в июле.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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