Партнеры РФС выразили недовольство Черчесовым
10:53
По информации «СЭ», партнеры Российского футбольного союза в разговорах с руководством организации выражают недовольство главным тренером сборной.
В частности, им не понравились высказывания Станислава Черчесова после матча с Данией. Они считают, что это негативно сказывается на имидже организации и, следовательно, на них. Это может отразиться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС в июле.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).
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Вся команда
29.4%
Тренер
22.9%
Игроки
3.9%
Отдельные игроки
1.2%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
41.8%
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