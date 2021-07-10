Кейн уверен, что сборная Англии может победить Италию в финале Евро-2020
Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о финальном матче Евро против команды Италии.
«То, что финал состоится на «Уэмбли», делает это событие еще более значимым, — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА. — Наши болельщики будут петь и поддерживать нас — атмосфера будет незабываемой!
Сборная Италии — прекрасная команда. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное — сплоченный коллектив. Будет тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.
Надо сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу».
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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