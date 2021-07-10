Кейн уверен, что сборная Англии может победить Италию в финале Евро-2020

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился мнением о финальном матче Евро против команды Италии.

«То, что финал состоится на «Уэмбли», делает это событие еще более значимым, — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА. — Наши болельщики будут петь и поддерживать нас — атмосфера будет незабываемой!

Сборная Италии — прекрасная команда. У них много опыта, есть индивидуально сильные игроки, но главное — сплоченный коллектив. Будет тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда более чем в силах победить.

Надо сосредоточиться на себе, тщательно подготовиться и подойти к матчу с тем же настроем, с каким подходили ко всем остальным: не сомневаться в том, что мы способны выиграть. В важных матчах, в больших финалах результат определяют мелочи. Мы должны сделать так, чтобы они сложились в нашу пользу».

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.