Конте оценил шансы сборных Италии и Англии на победу в финале Евро-2020
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился мнением о финале Евро-2020.
«Италия полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть.
У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить. «Уэмбли» может стать дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют», — цитирует Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/conte-intervista-italia-news-9-luglio-2021
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