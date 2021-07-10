Конте оценил шансы сборных Италии и Англии на победу в финале Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился мнением о финале Евро-2020.

«Италия полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались. Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть.

У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить. «Уэмбли» может стать дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют», — цитирует Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.