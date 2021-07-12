Каждый игрок сборной Италии получит 250 тысяч евро за победу на Евро-2020
14:14
Стала известна сумма призовых, которые получат игроки сборной Италии за победу на чемпионате Европы. Каждый футболист заработает 250 тысяч евро, сообщает Calciomercato.
Если бы итальянцы проиграли в финале англичанам, то получили бы по 200 тысяч евро. Если бы команда вылетела в полуфинале, то призовые составили бы 150 тысяч на человека, в четвертьфинале — 80 тысяч.
За турнир сборная Италии заработала 28,25 миллиона евро призовых от УЕФА. Именно из этой суммы получат свое вознаграждение футболисты.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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