Каждый игрок сборной Италии получит 250 тысяч евро за победу на Евро-2020

Стала известна сумма призовых, которые получат игроки сборной Италии за победу на чемпионате Европы. Каждый футболист заработает 250 тысяч евро, сообщает Calciomercato.

Если бы итальянцы проиграли в финале англичанам, то получили бы по 200 тысяч евро. Если бы команда вылетела в полуфинале, то призовые составили бы 150 тысяч на человека, в четвертьфинале — 80 тысяч.

За турнир сборная Италии заработала 28,25 миллиона евро призовых от УЕФА. Именно из этой суммы получат свое вознаграждение футболисты.