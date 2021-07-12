Доннарумма: «Гордимся тем, что подарили улыбку всем итальянцам»
14:15
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма обратился к болельщикам команды после победы над Англией (1:1, по пенальти — 3:2) в финале Евро-2020.
«Чемпионы Европы! Гордимся тем, что подарили улыбку всем итальянцам и прожили с нашими необыкновенными фанатами много волшебных ночей», — написал Доннарумма в Instagram.
Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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