Доннарумма: «Гордимся тем, что подарили улыбку всем итальянцам»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма обратился к болельщикам команды после победы над Англией (1:1, по пенальти — 3:2) в финале Евро-2020.

«Чемпионы Европы! Гордимся тем, что подарили улыбку всем итальянцам и прожили с нашими необыкновенными фанатами много волшебных ночей», — написал Доннарумма в Instagram.

Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами.