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Дасаев: «В России нет вратарей уровня Доннаруммы. Не уверен, что они появятся в ближайшем будущем»

14:04
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
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Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением об игре голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который был признан лучшим игроком Евро-2020.

11&nbsp;июля. Лондон. Италия&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 3:2. Итальянцы выиграли чемпионат Европы.Теперь у Италии есть суперзвезда мирового уровня и титул. Но долго радоваться нельзя

«Доннарумма очень достойно провел чемпионат Европы, — сказал Дасаев «СЭ». — На данный момент он один из лучших. Не дрогнуть в серии пенальти на домашнем стадионе сборной Англии — это определенный навык. Важно, что он сохранял спокойствие. Хотелось бы, чтобы наши вратари достигли подобного уровня, но таких у нас нет. На данный момент ни один российский вратарь не играет на подобном уровне».

Дасаев также отметил, что в ближайшем будущем вряд ли появятся вратари подобного уровня.

«Не уверен, что это возможно в ближайшем будущем. Наши вратари играют в российском чемпионате, где уровень, скажем так, средний. А когда они выходят на международную арену, то появляется неважное психологическое состояние. Они начинают допускать ошибки. Надеюсь, что когда-нибудь это исправится», — добавил Дасаев.

Доннарумма стал первым вратарем в истории, которого признали лучшим футболистом чемпионата Европы.

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Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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