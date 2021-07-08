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Кайперс назначен главным арбитром финала Евро-2020 Италия — Англия

18:53
Бьорн Кайперс. Фото ФК «Реал», Reuters
Бьорн Кайперс. Фото ФК «Реал», Reuters
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Как и предполагал «СЭ», главным арбитром финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии стал Бьорн Кайперс из Нидерландов.

У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным.

Ассистенты арбитра: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). Четвертый арбитр: Карлос дель Серро (Испания). ВАР: Бастиан Данкерт (Германия).

Матч Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года