Как и предполагал «СЭ», главным арбитром финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии стал Бьорн Кайперс из Нидерландов.

У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным.

Ассистенты арбитра: Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). Четвертый арбитр: Карлос дель Серро (Испания). ВАР: Бастиан Данкерт (Германия).

Матч Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.