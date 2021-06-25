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Судейство

Карасеву достался очень сложный матч: сборная Нидерландов угрожает уйти с поля

14:48
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч, доставшийся Сергею Карасеву в 1/8 финала Евро-2020, обещает стать самым сложным в его карьере. В воскресенье, 27 июня, ему придется работать в роли арбитра на игре Нидерланды — Чехия.

Она пройдет в Будапеште. И именно с этим связаны главные трудности. Дело в том, что капитан голландцев Джорджиньо Вайналдум, который намерен надеть радужную повязку, пообещал увести команду с поля, если услышит, что болельщики станут использовать расистские или гомофобные оскорбления.

В настоящее время УЕФА ведет расследование по поводу возможных нарушений, допущенных венгерскими болельщиками на матчах их команды со сборными Португалии и Венгрии. Нельзя исключать, то же самое повторится и во время воскресной игры, на которую тоже придут местные фанаты.

Отмечу тот факт, что оценивать работу бригады арбитров, в которую помимо Карасева вошли его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, будет председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Если Сергей справится, возможно, он получит еще одно назначение — в четвертьфинале или полуфинале.

Для Карасева игра в Будапеште станет четвертой на турнире. Ранее он судил встречи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также был резервным на матче Австрия — Северная Македония (3:1).

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Молнезар

    лгбт - ворюги украли у детей радугу

    25.06.2021

  • Dzaga

    По-видимому Вейналдум гей, раз у него пердак так подгарает от этой движухи всей.

    25.06.2021