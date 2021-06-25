Карасеву достался очень сложный матч: сборная Нидерландов угрожает уйти с поля

Матч, доставшийся Сергею Карасеву в 1/8 финала Евро-2020, обещает стать самым сложным в его карьере. В воскресенье, 27 июня, ему придется работать в роли арбитра на игре Нидерланды — Чехия.

Она пройдет в Будапеште. И именно с этим связаны главные трудности. Дело в том, что капитан голландцев Джорджиньо Вайналдум, который намерен надеть радужную повязку, пообещал увести команду с поля, если услышит, что болельщики станут использовать расистские или гомофобные оскорбления.

В настоящее время УЕФА ведет расследование по поводу возможных нарушений, допущенных венгерскими болельщиками на матчах их команды со сборными Португалии и Венгрии. Нельзя исключать, то же самое повторится и во время воскресной игры, на которую тоже придут местные фанаты.

Отмечу тот факт, что оценивать работу бригады арбитров, в которую помимо Карасева вошли его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, будет председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. Если Сергей справится, возможно, он получит еще одно назначение — в четвертьфинале или полуфинале.

Для Карасева игра в Будапеште станет четвертой на турнире. Ранее он судил встречи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также был резервным на матче Австрия — Северная Македония (3:1).