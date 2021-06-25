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Вайналдум выйдет на поле с радужной повязкой в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии

08:23
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Полузащитник сборной Нидерландов и «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдум на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со сборной Чехии хочет выступить в поддержку ЛГБТ.

Футболист сказал, что выйдет на поле с радужной повязкой. Если болельщики будут оскорблять партнеров по команде, он уведет их с поля.

«Повязка на руке многое значит. Мы выступаем за разнообразие. Одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый обязан иметь волю быть самим собой», — цитирует Вайналдума Besoccer.

Напомним, 35-летний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграл с этой повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2). УЕФА провел расследование и не обнаружил в этом никакого нарушения регламента.

Дополнительная информация:

https://www.besoccer.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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