Вайналдум выйдет на поле с радужной повязкой в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Чехии

Полузащитник сборной Нидерландов и «ПСЖ» Джорджиньо Вайналдум на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со сборной Чехии хочет выступить в поддержку ЛГБТ.

Футболист сказал, что выйдет на поле с радужной повязкой. Если болельщики будут оскорблять партнеров по команде, он уведет их с поля.

«Повязка на руке многое значит. Мы выступаем за разнообразие. Одна любовь означает, что каждый является ее частью, и каждый обязан иметь волю быть самим собой», — цитирует Вайналдума Besoccer.

Напомним, 35-летний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграл с этой повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2). УЕФА провел расследование и не обнаружил в этом никакого нарушения регламента.