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Капитан сборной Швейцарии: «Мы вписали свои имена в историю»

01:44
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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака не скрывал эмоций после победы над Францией в матче 1/8 финала чемпионата Европы в серии пенальти.

«Это потрясающе! Нынешней ночью мы вписали свои имена в историю — очень этим горды.

Мы написали историю своей футбольной нации. В четвертьфинале нас ждет сборная Испании. Будет тяжело, но пока мы мечтаем о большем», — сказал Джака в интервью Sky Sports.

Швейцарцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии сборная Швейцарии сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов. Матч 1/4 финала пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Франция — Швейцария

 

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Иван Шитик все материалы автора
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