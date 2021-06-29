Капитан сборной Швейцарии: «Мы вписали свои имена в историю»
01:44
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака не скрывал эмоций после победы над Францией в матче 1/8 финала чемпионата Европы в серии пенальти.
«Это потрясающе! Нынешней ночью мы вписали свои имена в историю — очень этим горды.
Мы написали историю своей футбольной нации. В четвертьфинале нас ждет сборная Испании. Будет тяжело, но пока мы мечтаем о большем», — сказал Джака в интервью Sky Sports.
Швейцарцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии сборная Швейцарии сыграет с командой Испании, которая ранее в понедельник в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов. Матч 1/4 финала пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
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