Дешам не собирается подавать в отставку после вылета сборной Франции в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не планирует покидать свой пост. Франция в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Этот вопрос даже не стоит передо мной. Наша команда — единое целое. Да, я ответственен за результат. Но команда поддерживает меня. А я всегда поддерживаю своих игроков. Сейчас просто нужно все проанализировать, а не поддаваться эмоциям», — сказал Дешам в интервью BeIN Sports.

На групповой стадии подопечные Дидье Дешама победили немцев (1:0), сыграли вничью с венграми (1:1) и португальцами (2:2) и вышли в плей-офф с первого места. Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах Европы (1984, 2000), также в активе команды серебряные (2016) и бронзовые (1996) медали турнира. Французы являются действующими чемпионом мира.