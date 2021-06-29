Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дешам не собирается подавать в отставку после вылета сборной Франции в 1/8 финала Евро

01:40
Дидье Дешам. Фото AFP
Дидье Дешам. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не планирует покидать свой пост. Франция в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Этот вопрос даже не стоит передо мной. Наша команда — единое целое. Да, я ответственен за результат. Но команда поддерживает меня. А я всегда поддерживаю своих игроков. Сейчас просто нужно все проанализировать, а не поддаваться эмоциям», — сказал Дешам в интервью BeIN Sports.

На групповой стадии подопечные Дидье Дешама победили немцев (1:0), сыграли вничью с венграми (1:1) и португальцами (2:2) и вышли в плей-офф с первого места. Сборная Франции дважды побеждала на чемпионатах Европы (1984, 2000), также в активе команды серебряные (2016) и бронзовые (1996) медали турнира. Французы являются действующими чемпионом мира.

Опрос

проголосовало: 320
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Дешам не собирается подавать в отставку после вылета сборной Франции в 1/8 финала Евро
Полуголая женщина продефилировала по перрону станции в метро Москвы
Миро раскритиковала выбор молодой жены Владимира Политова
МИД РФ назвал вымогательством требования Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля