Итальянский специалист Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.

«Победа Италии? Возможно. Англия — интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически. И у них только один центрфорвард европейского уровня — Харри Кейн. Им было тяжело под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает.

Удивила ли Италия? Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах.

У Италии есть лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.