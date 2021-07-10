Капелло рассказал, кого считает фаворитом матча Италия — Англия в финале Евро
Итальянский специалист Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.
«Победа Италии? Возможно. Англия — интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически. И у них только один центрфорвард европейского уровня — Харри Кейн. Им было тяжело под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает.
Удивила ли Италия? Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах.
У Италии есть лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/euro-2020/italia/2021/07/09-83431602/capello_esclusivo_mancini_mi_hai_stupito
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