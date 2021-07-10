Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл поделился ожиданиями от матча национальной команды с Италией в финале Евро-2020.

«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей. Дело не только в игре. Как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы вышли в финал, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Полагают, что парни — это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.

Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.