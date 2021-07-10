Невилл — о сборной Англии в финале Евро: «Второго шансы не будет»
Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл поделился ожиданиями от матча национальной команды с Италией в финале Евро-2020.
«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей. Дело не только в игре. Как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы вышли в финал, но на самом деле это было не главное.
Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Полагают, что парни — это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию. Они избавились от цинизма, с которым к сборной долгие годы относились многие, в том числе и я.
Так что нужно отдать им должное. Своим поведением они заслужили то, что получили. Не только на поле, но и за его пределами», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12016/12351935/italy-vs-england-gary-neville-and-jamie-carragher-preview-euro-2020-final
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