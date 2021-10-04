Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» поделился мнение м об игре Матвея Сафонова на чемпионате Европы, который защищал ворота в матчах с командами Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

— Многие спорят, есть ли вина Сафонова в первом мяче датчанина Дамсгора на Евро-2020. Удар-то какой получился!