Кафанов — об игре Сафонова на Евро: «Теперь хочет еще больше играть с такими командами, как Дания»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Матвея Сафонова на чемпионате Европы, который защищал ворота в матчах с командами Финляндии (1:0) и Дании (1:4).
— Многие спорят, есть ли вина Сафонова в первом мяче датчанина Дамсгора на Евро-2020. Удар-то какой получился!
— По опыту работы в клубах сделал вывод: когда начинают шарахаться и после одной неудачи сразу менять вратаря, к хорошему это никогда не приводит. Что же касается матча с Данией, то у Сафонова есть харизма, но еще мало международного опыта, чтобы играть на таком уровне и показывать в состоянии стресса все, что ты умеешь. А Дания — это другие скорости. Матвей говорил при встрече, что датчане все делают очень быстро и соответственно ему тоже, играя против такой команды, решения надо принимать быстрее. Еще он добавил, что теперь хочет еще больше играть с такими командами. Матч с Данией, наверное, самый большой стресс, который случился на сегодня в его карьере.
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