Лукаку: «Перед матчем с Россией мне нужно было что-то, чтобы завестись. Решил, что буду играть ради Эриксена»

Форвард «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о том, как настраивался на матч Евро-2020 против России.

«Играть матч против России было сложно. Когда я был в «Интере», то проводил с Кристианом Эриксеном больше времени, чем со своей матерью, сыном или братом. Когда играешь в Италии, то тренируешься и проводишь в расположении клуба весь день. Мы были соседями на базе, играли в Call of Duty, развлекались по-всякому. О ситуации с Эриксеном я узнал на предматчевом собрании и просто заплакал. Ни на миг не переставал думать о нем.

По пути на стадион в Санкт-Петербург мне нужно было что-то, чтобы завестись. Я решил, что буду играть ради Кристиана на протяжении всего турнира. Хотел выразить ему как-то свою поддержку, показать ему, что я рядом. Также я отправил ему сообщение и был очень рад, что он мне ответил», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии на Евро-2020 обыграла Россию со счетом 3:0, дубль оформил Лукаку. В тот же день до матча у Эриксена в игре против Финляндии случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.