Черчесов: «Как с бельгийцами играть в открытый футбол, если каждая третья атака будет заканчиваться ударом?»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
— Еще один вопрос, тоже который я не слышал, могу ошибаться, может, задавали. Перед чемпионатом мира сборная России играла против топ-сборных, и мы играли в тот футбол, который увидели, по крайней мере как мне казалось, и на чемпионате мира. То есть это активный прессинг, очень хорошее движение и это футбол, наверное, все-таки от обороны, потому что соперник представлял собой грозную силу. Футбол, который принес нам место в четверть финале чемпионата мира. Перед Евро и на Евро, как бы это странно ни казалось, Россия играла в футбол более атакующий. И этот атакующий футбол оказался не настолько успешным с точки зрения результата. Правильно ли было отходить от той модели, которая была более закрытой, но более эффективной, к более атакующей и активной?
— Ну, мы же не побежали с бельгийцами с первых минут атаковать. Нас ситуация заставила потом немножко раскрыться, и после того, как мы начали игру, 10 минут все идет так, как надо, и потом гол, который мы пропустили, нас уже заставляет какие-то другие вещи делать. Другое дело, что вы же многих вещей не знаете, а когда мы готовимся к играм, мы же соперника изучаем, и скажите, пожалуйста, самое сильное качество бельгийцев?
— Индивидуальные качества игроков.
— Согласен. Но я говорю не игроков и команды, а лучшее, самое сильное качество, самое главное у них — это быстрые атаки и 32 или 33 процента — это быстрые атаки соперника, которые заканчиваются ударом по воротам. Это то, что мы видим по статистике. Это команда, которая играет быстро, когда соперник теряет мяч, они выходят быстро в атаку, и заканчивается ударом или голом. И скажите, пожалуйста, как с ними играть в открытый футбол, если каждая третья атака будет заканчиваться ударом по воротам, поэтому есть тактика, которую перед той или иной игрой или соперником ты выбираешь и играешь. Вы этого не знали, а мы знаем. Кстати, у датчан тоже это поставлено, и, когда мы начали атаковать, они нас быстро проконтратаковали два раза, и все. Просто мы же не можем играть сами по себе. Есть соперник. Если с финнами мы так играли, с этими так, с этими так.
В первом матче на Евро-2020 сборная России уступила Бельгии со счетом 0:3.
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