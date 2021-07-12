Дзамбротта считает, что сборная Италии заслужила титул чемпионов Европы

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился впечатлениями от победы национальной команды в финале Евро-2020 над Англией (1:1, 3:2 пен.).

«Незабываемая ночь для нашей сборной! Какое фантастическое достижение для Роберто Манчини и его команды. Они заслужили этот второй титул чемпионов Европы, и их игра в первом матче в Риме месяц назад была идеальной. Вы добавили истории нашей сборной, все должны этим гордиться. Поздравляем чемпионов, пришло время отпраздновать!» — приводит слова Дзамбротты официальный сайт УЕФА.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).