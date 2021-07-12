Дзамбротта считает, что сборная Италии заслужила титул чемпионов Европы
01:05
Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился впечатлениями от победы национальной команды в финале Евро-2020 над Англией (1:1, 3:2 пен.).
«Незабываемая ночь для нашей сборной! Какое фантастическое достижение для Роберто Манчини и его команды. Они заслужили этот второй титул чемпионов Европы, и их игра в первом матче в Риме месяц назад была идеальной. Вы добавили истории нашей сборной, все должны этим гордиться. Поздравляем чемпионов, пришло время отпраздновать!» — приводит слова Дзамбротты официальный сайт УЕФА.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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