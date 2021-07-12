Роковая замена, погубившая Англию. Саутгейт выпустил на последней минуте двух футболистов, не забивших пенальти

Игроки сборной Англии не забили три пенальти в послематчевой серии финала чемпионата Европы против Италии.

Промахи допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сако. Причем все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

А Рэшфорд и Санчо и вовсе появились на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти.