Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Роковая замена, погубившая Англию. Саутгейт выпустил на последней минуте двух футболистов, не забивших пенальти

00:55
Эмоции Маркуса Рэшфорда после промаха. Фото AFP
Эмоции Маркуса Рэшфорда после промаха. Фото AFP
Теги:

Игроки сборной Англии не забили три пенальти в послематчевой серии финала чемпионата Европы против Италии.

Промахи допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сако. Причем все эти футболисты вышли на замену по ходу встречи.

А Рэшфорд и Санчо и вовсе появились на последней минуте дополнительного времени специально под серию пенальти.

Италия — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англичане устроили в Лондоне ад: швыряют мусор и бутылки, прорываются на «Уэмбли» без билетов и дерутся с итальянцами
Италия по пенальти обыграла Англию и стала победителем Евро-2020
В финале Евро-2020 Италия — Англия будет серия пенальти
Италия — Англия: арбитр не назначил пенальти в ворота итальянцев. Разве на Стерлинге не фолили?
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года