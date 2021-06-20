Италия обыграла Уэльс и с первого места вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии победила команду Уэльса (1:0) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.

На 39-й минуте счет в матче открыл Маттео Пессина. Валлийцы остались в меньшинстве на 55-й минуты после удаления Итана Ампаду.

Италия набрала девять очков и выиграла группу А, выйдя в 1/8 финала с первого места. У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.

Швейцария также имеет четыре очка и заняла третье место. Ее судьба определится после завершения турнира во всех группах. Четыре из шести команд, занявших третьи места, сыграют в плей-офф. У Турции ноль очков и последнее, четвертое место. Команда покидает турнир.

Евро-2020

Группа А

1-й тур

Италия — Уэльс — 1:0 (1:0)

Гол: Пессина, 39.

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Эмерсон, Бастони, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Кьеза, Пессина (Кастровилли, 87), Белотти.

Уэльс: Уорд, Гантер, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Рэмси, Аллен (Брукс, 86), Джеймс (Уилсон, 74), Моррелл (Мур, 60), Бэйл (Левитт, 86).

Предупреждения: Аллен, 51. Пессина, 79. Гантер, 79.

Удаление: Ампаду, 55.

Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния).

ВАР: Гиль (Польша). Летексье, Пажес (оба — Франция), ван Букел (Голландия).

20 июня. Рим. Стадион Олимпийский.