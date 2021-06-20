В сборной Италии в концовке матча Евро-2020 с Уэльсом (1:0) произошла замена вратаря. Сальваторе Сиригу вышел вместо Джанлуиджи Доннаруммы на 89-й минуте.

Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина. Италия набрала девять очков и выиграла группу А, выйдя в 1/8 финала с первого места.

У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.