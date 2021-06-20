Италия — Уэльс: Манчини сделал замену вратаря в концовке игры
20:48
В сборной Италии в концовке матча Евро-2020 с Уэльсом (1:0) произошла замена вратаря. Сальваторе Сиригу вышел вместо Джанлуиджи Доннаруммы на 89-й минуте.
Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина. Италия набрала девять очков и выиграла группу А, выйдя в 1/8 финала с первого места.
У Уэльса четыре очка и вторая позиция. Обе команды напрямую вышли в плей-офф.
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